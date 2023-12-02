مصدر طبي: وفاة “الطبيب العسكري” ناجمة عن نزيف معوي
كشف بلاغ لولاية أمن طنجة، عن تفاصيل وفاة الطبيب العسكري السابق مراد الصغير داخل مصلحة العناية المركزة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
وفي هذا الصدد، أفاد ذات البلاغ، أن المعني بالأمر دخل يوم 12 نونبر الماضي، مصلحة المستعجلات وهو يعاني من أعراض صحية شديدة، تعذر معها على الطاقم الإداري بالمستشفى تحصيل بياناته التعريفية والتحقق من هويته.
وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية تمكنت من الاهتداء إلى هوية تتطابق بشكل كبير مع بصمات الشخص المتوفي، والتي أكدت على أنه مسجل في قواعد البيانات التشخيصية على أنه مقيم بفرنسا، ومصرح بأنه مستخدم.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني، أن الهالك قام بتجديد البطاقة الوطنية في فرنسا في سنة 2017، وأدلى بتصريح قنصلي يتضمن محل إقامة بفرنسا، وشهادة عمل بصفته مستخدما وليس كطبيب، لأنه كان قد أحيل على التقاعد النسبي من مهنته الأصلية كطبيب عسكري، ولم يدل وقتها بأي شهادة رسمية تفيد أنه يسمح له بمزاولة مهنة طبيب بفرنسا.
وحسب مصدر طبي، فقد كشف تقرير التشريح الطبي الذي أنجزه الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت ناجمة عن نزيف معوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل نفس ذائقة الموت.
ولا نقول الا ما يرضى الله إن لله وإن إليه راجعون ، اه الموت واحدة والاسباب متعددة.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكلنا راحلون اللهم اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وان لله وان اليه راجعون
لقد تألمنا بخبر وفاة الفقيد الدكتور مراد الصغير ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه.
اللهم تبته عند السؤال منكر و نكير إن لله وإن إليه راجعون.