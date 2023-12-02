مصدر طبي: وفاة “الطبيب العسكري” ناجمة عن نزيف معوي

هبة بريس - الرباط

كشف بلاغ لولاية أمن طنجة، عن تفاصيل وفاة الطبيب العسكري السابق مراد الصغير داخل مصلحة العناية المركزة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.

وفي هذا الصدد، أفاد ذات البلاغ، أن المعني بالأمر دخل يوم 12 نونبر الماضي، مصلحة المستعجلات وهو يعاني من أعراض صحية شديدة، تعذر معها على الطاقم الإداري بالمستشفى تحصيل بياناته التعريفية والتحقق من هويته.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية تمكنت من الاهتداء إلى هوية تتطابق بشكل كبير مع بصمات الشخص المتوفي، والتي أكدت على أنه مسجل في قواعد البيانات التشخيصية على أنه مقيم بفرنسا، ومصرح بأنه مستخدم.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني، أن الهالك قام بتجديد البطاقة الوطنية في فرنسا في سنة 2017، وأدلى بتصريح قنصلي يتضمن محل إقامة بفرنسا، وشهادة عمل بصفته مستخدما وليس كطبيب، لأنه كان قد أحيل على التقاعد النسبي من مهنته الأصلية كطبيب عسكري، ولم يدل وقتها بأي شهادة رسمية تفيد أنه يسمح له بمزاولة مهنة طبيب بفرنسا.

وحسب مصدر طبي، فقد كشف تقرير التشريح الطبي الذي أنجزه الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت ناجمة عن نزيف معوي.

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