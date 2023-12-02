زلزال بقوة 5 درجات يضرب أرخبيل غوادلوب الفرنسية

هبة بريس - وكالات

ضرب زلزالان بقوة تزيد عن 5 درجات ليل الجمعة إلى السبت، أرخبيل غوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

وفي الساعة 4:48 صباحا بالتوقيت المحلي (8:48 صباحا بتوقيت غرينتش)، هز “زلزال قوي بقوة 6 درجات” الأرخبيل، بحسب المرصد.

وأضاف المصدر أن “مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا”.

وقال العديد من السكان الذين يعيشون في غراند تير وباس تير إن الهزة كانت “شديدة”. وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.2 درجات، في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه “يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا” بحسب المرصد.

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