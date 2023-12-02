زلزال بقوة 5 درجات يضرب أرخبيل غوادلوب الفرنسية

2023-12-02 / 18:10
6
هبة بريس - وكالات

ضرب زلزالان بقوة تزيد عن 5 درجات ليل الجمعة إلى السبت، أرخبيل غوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

وفي الساعة 4:48 صباحا بالتوقيت المحلي (8:48 صباحا بتوقيت غرينتش)، هز “زلزال قوي بقوة 6 درجات” الأرخبيل، بحسب المرصد.

وأضاف المصدر أن “مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا”.

وقال العديد من السكان الذين يعيشون في غراند تير وباس تير إن الهزة كانت “شديدة”. وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.2 درجات، في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه “يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا” بحسب المرصد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الصومال..مقتل ما يقرب من 100 شخص جراء الفيضانات

الصومال..مقتل ما يقرب من 100 شخص جراء الفيضانات

2023-12-02 / 18:28
Photo of ماكرون: “القضاء على حماس قد يجرّ حربا تمتد لـ10 سنوات”

ماكرون: “القضاء على حماس قد يجرّ حربا تمتد لـ10…

2023-12-02 / 17:48
Photo of أردوغان: “ما نراه في غزة عمل إر.هابي ضخم.. و لا يمكننا أن نبقى صامتين”

أردوغان: “ما نراه في غزة عمل إر.هابي ضخم.. و…

2023-12-02 / 13:50
Photo of كوريا الشمالية: أي تدخل أمريكي في الأقمار الصناعية سيعتبر إعلان حرب

كوريا الشمالية: أي تدخل أمريكي في الأقمار الصناعية سيعتبر…

2023-12-02 / 12:00
Photo of حما.س: بايدن مجر.م حر.ب أعطى الضوء الأخضر للهجو.م الإسرائيلي

حما.س: بايدن مجر.م حر.ب أعطى الضوء الأخضر للهجو.م الإسرائيلي

2023-12-02 / 09:55
Photo of بسبب “فلسطيني”.. شركة طيران تجبر مسافرا على خلع قميصه أو مغادرة الطائرة

بسبب “فلسطيني”.. شركة طيران تجبر مسافرا على خلع قميصه…

2023-12-01 / 22:26
Photo of بكاء نائب في البرلمان الأوروبي خلال حديثه عن جرائم اسرائيل

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي خلال حديثه عن جرائم…

2023-12-01 / 21:44
Photo of استشهاد 178 فلسطينيا في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة

استشهاد 178 فلسطينيا في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة

2023-12-01 / 20:24
Photo of أول تعليق لسانشيز غداة استدعاء إسرائيل سفيرتها في إسبانيا

أول تعليق لسانشيز غداة استدعاء إسرائيل سفيرتها في إسبانيا

2023-12-01 / 18:49
Photo of 63 ألف توقيع جُمعت بأقل من شهر واحد، للمطالبة بحظر استخدام الهواتف للقاصرين

63 ألف توقيع جُمعت بأقل من شهر واحد، للمطالبة…

2023-12-01 / 16:44

‫6 تعليقات

  1. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها.

    رد

  2. نطلب السلامة للجميع وحسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

  5. اللهم نجينا من الكوارث الطبيعية ، هكذا هو حال الطبيعية عندما تغضب فإنها تحصد الأخضر واليابسة.

    رد

  6. إنها من علامات الساعة هي كثرة الزلازل والفيضانات والاعاصير وووووو وووووووو وغيرها.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق