عقوبات ثقيلة في حق الجيش الملكي بسبب أحداث الكلاسيكو

عقوبات ثقيلة في حق الجيش الملكي بسبب أحداث الكلاسيكو

2023-12-02 / 17:37
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أعلنت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عن عقوبات ثقيلة في حق الجيش الملكي عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الكلاسيكو أمام الوداد الرياضي في البطولة.

وقالت اللجنة إنها قررت “تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 2.000 درهم لحصوله على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط”.

كما قررت معاقبة الفريق العسكري “بإجراء 5 مباريات دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 100.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات على أرضية الملعب تسببت في أضرار جسدية، مما تسبب في التوقف المؤقت للمقابلة في أكثر من مناسبة، مع رفع و ترديد جماهيره أيضا لشعارات مهينة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و76 و77 من قانون الانضباط”.

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