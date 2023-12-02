لاعب مغربي يتوج مع المنتخب الألماني بلقب “مونديال الفتيان”

لاعب مغربي يتوج مع المنتخب الألماني بلقب “مونديال الفتيان”

2023-12-02 / 17:20
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توج اللاعب ذو الأصول المغربية فيصل الحرشاوي مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لأقل من 17 سنة “إندونيسيا 2023”.

وشارك الحرشاوي البالغ من العمر 17 سنة مع المنتخب الألماني في جميع مباريات المونديال، كما لعب أساسيا في النهائي أمام فرنسا ولعب دقائق المباراة كاملة، وسجل ركلة ترجيحية.

ويشغل فيصل الحرشاوي مركز متوسط ميدان ويلعب حاليا مع نادي كولن الألماني.

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