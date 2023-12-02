حكيمي أكثر اللاعبين صناعة للفرص بدوري أبطال أوروبا

تصدر أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الأكثر صناعة للفرص، هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

واختار موقع “Squawka” المختص في تحيين الإحصائيات، حكيمي كأكثر لاعب صناعة للفرص من اللعب المفتوح في دوري الأبطال خلال الموسم الجاري، بعد تقديمه ل14 فرصة، متفوقا على جاك غريليش، لاعب مانشيستير سيتي، الذي حل ثانيا ضمن القائمة.

وتربع حكيمي على عرش الصدارة، ب14 فرصة بينما صنع منافسه الإنجليزي جاك غريليش، 12 فرصة، يليهما كل من جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، الذي نجح في خطف المركز الثالث، ثم البلجيكي جون باكايوكو لاعب إيندهوفن بنفس عدد الفرص.

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