قرار جديد من ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي

يتواصل الحديث في وسائل الإعلام الإسبانية عن الانتقال المُحتمل للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد في الموسم القادم 2024-25.

وينتهي عقد مبابي الجديد مع ناديه الفرنسي في 30 يونيو القادم، ما يعني أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا سيصبح قادرًا على التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر، بداية من 1 يناير 2024، وذلك بعد رفضه تفعيل بند التمديد لموسم آخر، خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي.

ووفقًا لما أوردته منصة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مبابي؛ إذ قرر تقديم عرض أخير من أجل التعاقد مع اللاعب الذي يُطارده مُنذ 5 سنوات تقريبًا. وعلّق أحد المسؤولين في قلعة “سانتياغو برنابيو” على الأمر قائلًا: “إنها الفرصة الأخيرة له، إمّا الآن أو أنه لن ينضم إلى النادي أبدًا”.

وأشارت الشبكة إلى أنّ ريال مدريد سوف يرسل عرضًا لضم مبابي، مطلع شهر يناير القادم، من أجل الحصول على خدماته بصفقة انتقال حر في يونيو بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

ويسعى المسؤولون في النادي الملكي للحصول على توقيع مبابي في يناير، بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم كما حدث في العام الماضي، حيث انتهي الأمر في مايو 2022 بتوقيع النجم الفرنسي على عقد جديد مع الباريسي.

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