مونديال الفتيان.. ألمانيا تطيح بفرنسا في النهائي وتتوج باللقب

مونديال الفتيان.. ألمانيا تطيح بفرنسا في النهائي وتتوج باللقب

2023-12-02 / 15:27
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تُوج منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم للفتيان، وذلك عقب مباراة نارية ومثيرة أمام منتخب فرنسا، انتهت بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة المثيرة والنهائي الممتع، بهدفين لكل منتخب، قبل أن تحسم ركلات الترجيح لقب بطولة كأس العالم للفتيان لصالح منتخب ألمانيا.

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