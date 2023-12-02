الرجاء يفوز وديا على يوسفية برشيد

الرجاء يفوز وديا على يوسفية برشيد

2023-12-02 / 13:58
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فاز فريق الرجاء الرياضي، صباح اليوم السبت، على ضيفه يوسفية برشيد بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب العربي الزاولي.

وافتتح النتيجة للفريق الأخضر في هذه المواجهة اللاعب زكرياء الوردي من ركلة جزاء، قبل أن يضيف المهاجم نوفل الزرهوني الهدف الثاني في الجولة الثانية.

ويحتل الرجاء الرياضي، المركز الثاني في البطولة الاحترافية “إنوي”، برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الجيش الملكي.

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