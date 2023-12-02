الملك: حريصون على مواصلة ترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين المغرب والإمارات

2023-12-02 / 13:58
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الإماراتي الشقيق بتحقيق مايتطلع إليه من وافر التقدم والرفاه، في ظل قيادة سموه الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية ” وإنها لمناسبة خالدة أستحضر فيها عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة ترسيخها، وتعزيز مسار التعاون المثمر وتنويع ميادينه، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لشعبينا، ويعود بالخير والنفع على بلدينا الشقيقين”.

وأضاف جلالته “وإذ أسال المولى جل وعلا أن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة تحقيق المزيد من الرفعة والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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تعليق واحد

  1. استأنفت الجرائم ضد البشرية في غزة ، و قتل آلاف اخرى من الرضع و الاطفال
    من لم يؤلمه رؤية رضعا ماتوا جوعا فهو عبد الشيطان
    اللهم فتت اكباد و اسحق نسل الإرهابيين قتلة الاطفال و الرضع و كلابهم و ذبابهم

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