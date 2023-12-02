أردوغان: “ما نراه في غزة عمل إر.هابي ضخم.. و لا يمكننا أن نبقى صامتين”

2023-12-02 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان، للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات التي زارها أمس الجمعة، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28”.

وأضاف أردوغان أن “مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط”.

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أفاد أردوغان: “ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا”.

ولفت الرئيس التركي إلى “تحول حكام إسرائيل الذين طالما روجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم”.

وفيما يخص الموقف تجاه حركة “حماس” قال أردوغان: “ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون”.

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‫2 تعليقات

  2. مجرد خطابات كعادتهم. لن يفعلوا اي شيئ. حرب الكل اراد الركوب عليها من اجل مصالحهم. سياسيين وغير سياسيين.

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