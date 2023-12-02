بنكيران: “كنطلب من سي عزيز يسحب القانون الأساسي والأساتذة يرجعو للأقسام”

أميمة نشار - هبة بريس

طالب عبد اله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في تصريح صحفي أمس بسحب النظام الأساسي رسميا من الجريدة الرسمية بعد الإضرابات المتتالية التي شهدها قطاع التعليم .

و قال بنكيران في تصريحه “كنترجا و كنطلب من سي أخنوش سحب النظام الأساسي كأنه لم يكن ” .

و طالب بنكيران، رئيس الحكومة بفتح حوار مع النقابات التعليمية فيما يخص النظام الأساسي من أجرة و مطالب أخرى للأساتذة .

و من جهة أخرى، دعا بنكيران الأساتذة إلى إظهار حسن النية و العودة للأقسام الدراسية في أقرب وقت، مشيرا الى أنه من الناحية القانونية لا وجود لقرار التجميد، ومؤكدا على ضرورة سحب النظام الأساسي بمرسوم وتعويضه بقانون بديل.

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