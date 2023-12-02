بنكيران: “كنطلب من سي عزيز يسحب القانون الأساسي والأساتذة يرجعو للأقسام”
أميمة نشار - هبة بريس
طالب عبد اله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في تصريح صحفي أمس بسحب النظام الأساسي رسميا من الجريدة الرسمية بعد الإضرابات المتتالية التي شهدها قطاع التعليم .
و قال بنكيران في تصريحه “كنترجا و كنطلب من سي أخنوش سحب النظام الأساسي كأنه لم يكن ” .
و طالب بنكيران، رئيس الحكومة بفتح حوار مع النقابات التعليمية فيما يخص النظام الأساسي من أجرة و مطالب أخرى للأساتذة .
و من جهة أخرى، دعا بنكيران الأساتذة إلى إظهار حسن النية و العودة للأقسام الدراسية في أقرب وقت، مشيرا الى أنه من الناحية القانونية لا وجود لقرار التجميد، ومؤكدا على ضرورة سحب النظام الأساسي بمرسوم وتعويضه بقانون بديل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
بنكران مزال منساش شعب امجازركم القانونية و المراسيم لي صادقت. عليها
مند اوائل السبعينات إلى يومنا هدا والدولة المغربية تعبث بالتعليم والمعلمين والمتعلين كما شاءت وكيفما شاءت ووقتما شاءت،إلى أن وصلت إلى مرحلة اليوم لتسقط بالضربة القاضية أمام قرار التنسيقيات الدي لم يترك مجالا للمناورة سواء للدولة او النقابات التي صلى عليها المغاربة صلاة الجنازة بعد صلاة الاستسقاء البارحة،انه حدت تارخي فعلا ان نرى الدولة المتعصبة عبر تاريخها ترفع الراية البيضاء وتقر بالاستسلام
Et moi de part je demande me benkiran qui rembourse 90000 dh × 1000000.. nombre des mois
هاد الشي كلشي بسبابك أوجه النحس خلي الأساتذة منهم لأخنوش ادخل غير سوق راسك ها العار إلى ما غير اعطينا التيساع كلشي هاد الشي بسبابكم كلشي هاد الشي تداعيات العشر سنوات العجاف ديالكم الله ياخذ فيكم الحق واش كتقلب ترجع المشهد السياسي والله لن تقوم للذئاب الملتحية قائمة إلا بعد خمسين سنة .
أنت كنت السبب الاول فيما يعيشه رجال التعليم وتاتي اليوم كالمتافق
سبحان الله بالأمس كنت ضد رجال التعليم وكنت تحاربهم والان معهم. نحن نعرفك كتيرا فلا داع للركب على نضالتنا
الأحزاب السياسية متشابهة في مواقفها من أجل مصلحة التعليم.
التعليم في المغرب اصبح في خطر لا يبشر بالخير بالنسبة لرجال التعليم بصفة خاصة وبصفة عامة للتلاميذ.
يجب على الحكومة أن تتدخل على الفور لأن التعليم بالمغرب أصبح يشكل خطر نحن كأباء وامهات ونحن ضد النظام الأساسي الجديد.
فعلا كلامك صحيح ياسيد بنكران يجب على السيد اخنوش أن يسحب هذآ النظام الأساسي الجديد لأنه سيدمر المنظومة التعليمية بأكملها.