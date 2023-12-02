شبيبات الأغلبية تناشد الأساتذة لتغليب منطق الحكمة والرزانة
أعلنت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية، أنها تتابع باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم.
وسجلت الشبيبات الحزبية، بافتخار كبير التجاوب السريع للحكومة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل أن تحيي عاليا الحكومة على تحليها بالجرأة والشجاعة لفتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن.
وعبرت الشبيبات عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع، داعية الحكومة للتشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه؛
ونوهت الشبيبات بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.
كما ناشدت لرجال ونساء التعليم لتغليب منطق الحكمة والرزانة، ودعوتهم لتوفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الحوار بعد شهرين من هدر الزمن المدرسي خطوة فاشلة من الحكومة و تصفيق جرائها في الشبيبات لذلك طاعة عمياء
الاحزاب بالمغرب مجرد إشاعة ، عصابات أرادت تقنين سرقاتها و أفعالها فشكلت أحزابا و انخرطت فيها
مند اوائل السبعينات إلى يومنا هدا والدولة المغربية تعبث بالتعليم والمعلمين والمتعلين كما شاءت وكيفما شاءت ووقتما شاءت،إلى أن وصلت إلى مرحلة اليوم لتسقط بالضربة القاضية أمام قرار التنسيقيات الدي لم يترك مجالا للمناورة سواء للدولة او النقابات التي صلى عليها المغاربة صلاة الجنازة بعد صلاة الاستسقاء البارحة،انه حدت تارخي فعلا ان نرى الدولة المتعصبة عبر تاريخها ترفع الراية البيضاء وتقر بالاستسلام
يجب طلب الحكومة بأن تصادق على مطالب الأساتذة و تغلب الحكمة و الرزانة لصالح الوطن. و في المرحلة التانية المطالبة مطالبة الأساتذة للرجوع إلى القسم.
لم تلب مطالب نساء و رجال التعليم ما وقع تسويف و تماطل
من يضيع وقت التلاميذ هي الحكومة من يحشر 45و50تلميذا في القسم هي الدولة ومن يترك المدرسة بدون مراحيض هي الحكومة ومن يترك المدرسة بطاولات وسبورات مهترئة هي الحكومة من يترك الداخليات والمطاعم بدون تجهيزات وأسرة وأكل دون المستوى هي الحكومة كفى من المغالطات يا شبيبة الاحزاب انتم هم الخلف الذي سيقوم بنفس سوء تدبير الحكومة هذه الدروس اعطوها للحكومة ولأحزابكم لا نحتاج لنصائحكم
فلتطلب هذه الشبيبات من زعمائها إلغاء التعاقد والنظام الاساسي .!!!!
هذا النداء /المناشدة،كان الاجدر توجيهها للحكومة،حتى تسحب النظام الاساسي”المجحف”،وكما يقول المغاربة:”أو مريضنا ماعندو باس”،أو كما جاء في الاية،القرانية:”وكفى المومنين شر القتال”،
الحكومة لاتهمها المدرسة العمومية،والتلاميذ،والمدرسون والمغاربة جميعا.