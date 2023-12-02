يهم المغاربة.. انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من الدعم المباشر

2023-12-02 / 12:33
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هبة بريس

تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023، تطلق الحكومة عملية التسجيل في هذا البرنامج الملكي، ابتداء من تاريخ اليوم 2 دجنبر، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكانRNP ، والسجل الاجتماعي الموحدRSU.

وبعد معالجة الطلب، تتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما. أما صرف مبلغ الدعم فيكون في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.

وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
هذا وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال
بالأرقام التالية :0520196060 /0520194070
أو زيارة الموقع www.asd.ma

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‫13 تعليقات

  2. الدعم الذي أعطى تعليماته السامية جلالة الملك سيعرف تنمية وتقسيم عادل للأسر المعوزة..

    1
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  5. شكرا جلالة الملك المسؤول الأول عن المواطنين الذين يرعاهم ويوفر لهم كل المتطلبات . اللهم احفظه وانصره نصرا عزيزا يارب العالمين..

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  12. الله ينصر سيدنا محمد السادس والله يخليه لينا دخرا وسندا يارب العالمين والله يشافيه ويعافيه والله يطول بعمره ويحفظه يارب امين يارب العالمين ولهلا يخطيه علينا

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  13. مجرد فتات بالمقارنة مع امتيازات الوزراء و المدراء و الكتاب العامين و رؤساء اللجان الحكومية و حتى النظام يشوبه خلل من ناحية العدل فمثلا اسرة من خمسة اطفال منهم واحد طالب ستتقاضي 500 د بمعدل 100 د لكل فرد و اسرة مكونة من زوجين فقط ستتقاضى 500 درهم بمعدل 250 د لكل فرد فلا ادري على اساس اجتماعي فكر مهندسوا الدعم
    مسألة اخيرة اعتقد انه لو تم انشاء صندوق للزكاة لتوصلت كل اسرة ب 1500 درهم شهريا بشرط ان يتولى تسييره الفقهاء و ليس …

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