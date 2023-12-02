مهمة صعبة للوداد أمام أسيسك ميموزا في دوري الأبطال

تنتظر فريق الوداد الرياضي مباراة صعبة جدا مساء اليوم السبت 2 دجنبر 2023، أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، في ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” في مدينة أبيدجان، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويعيش فريق الوداد فترة فراغ بعد تلقيه 3 هزائم متوالية، حيث أكد رمزي إلى أن لاعبيه عانوا إرهاقا ذهنيا في الفترة الأخيرة، غير أنهم جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسيك ميموزا الإيفواري من أجل العودة إلى السكة الصحيحة.

بالمقابل يحظى أسيك ميموزا بدعم رئيس الاتحاد الإيفواري إدريس ديالو، الذي حرص على زيارة الفريق في حصته التدريبية ليوم الجمعة فاتح دجنبر 2023، من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة الفوز أمام الوداد الرياضي، وقال لهم إنه ينتظر منهم الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

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