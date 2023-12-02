طنجة.. وفاة “الطبيب العسكري” مراد الصغير في ظروف غامضة والأمن يحقق

2023-12-02 / 11:28
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هبة بريس - طنجة

توفي الطبيب العسكري السابق “مراد الصغير” بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، بعد احضاره في حالة حرجة الى قسم المستعجلات الخميس الماضي .

وقالت مصادر متطابقة إن المعني بالأمر عثر عليه في حالة غيبوبة بمدار رياض تطوان حيث تم إحضاره بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية الى المستشفى قبل أن يتم التعرف على هويته .

وأضافت المصادر ذاتها إن الطبيب العسكري السابق وضع تحت العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة إثر الأزمة الصحية التي ألمت به بشكل مفاجئ ، حيث تم استدعاء عناصر الشرطة التي أخذت بصماته وتم تحديد هويته .

وعرف على مراد الصغير انتقاده لعدد من الشخصيات عبر بثه مقاطع فيديوهات مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي وانتقاده لمؤسسات الدولة.

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