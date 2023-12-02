الودادية الحسنية للقضاة بمكناس تنتخب الأستاذ البراق رئيسا لمكتبها الجهوي

هبة بريس _ فاس

انتخبت الودادية الحسنية للقضاة، الأستاذ محمد عبدو البراق رئيسا للمكتب الجهوي لها بالدائرة الاستئنافية بمكناس، خلال أشغال الجمع العام لفرع الجمعية بمقر محكمة الاستئناف بمكناس، بحضور 65 قاضية وقاض يمثلون الدائرة القضائية المذكورة، وذلك في إطار تجديد وهيكلة فروع الجمعية بربوع المملكة.

وخلال الاجتماع نفسه تم انتخاب الأستاذ عزيز البارودي نائبا للرئيس وممثلين عن المحاكم التابعة للدائرة القضائية بمكناس على مستوى المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس، بالإضافة الى ممثلين للقضاة بالجمع العام للودادية الحسنية للقضاة الذي يعد بمثابة برلمان مصغر لأجهزة الودادية حسب نظامها الأساسي.

فيما فاز بانتخاب شرف عضوية المكتب الجهوي ذ/ رضى بن خدة وذ/ فؤاد ونسعيدي عن ابتدائية مكناس وذ/ سعيد بوسحبة ورحمونة زياني وعبد العزيز اسرسيف عن استئنافية مكناس، فضلا عن ذ/ اسماعيل البكري والهام الدرضوري عن ابتدائية أزرو والأستاذين أنس السبتي ورشيد رفيق عن إدارية مكناس، ومعهم الأستاذين ابراهيم البشيري والحلامي بدر عن تجارية مكناس.

هذا وعرفت أشغال الجمع العام للودادية، انتخاب عدد من السادة القضاة لعضوية الجمع العام، ويتعلق الأمر بكل من الأساتذة عزيزة اوعتو وغزلان العطافي ومحمد عادل السعيد وعلاء الشاهد وهشام ولد بوعلالة عن فئة ابتدائية مكناس، وكل من الأساتذة سعد الرحماني ومحمد كباش ونعيمة ابيدق عن استئنافية مكناس، والأستاذ أحمد شوري عن تجارية مكناس، فضلا عن الأستاذ عبد الله بونيت عن إدارية مكناس والأستاذ مراد الكريمات عن ابتدائية ازرو.

وتميزت هذه التشكيلة الجديد حضورا وازنا للمرأة القاضية داخل المكتب الجهوي وبالجمع العام، كما حضر عدد مهم من المسؤولين القضائيين، وأسماء شابة تعكس الديناميكية الجديدة التي نهجتها الودادية الحسنية للقضاة قصد تجديد وتشبيب أطرها مركزيا وجهويا في افق تحقيق المناصفة والتمكين للطاقات الشابة

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