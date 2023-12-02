حما.س: بايدن مجر.م حر.ب أعطى الضوء الأخضر للهجو.م الإسرائيلي

هبة بريس - وكالات

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت “الضوء الأخضر لهذا العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وأكد الرشق كذلك على أن الولايات المتحدة “تكرر بوقاحة الأكاذيب الصهيونية” بأن حماس مسؤولة عن عدم تمديد الهدنة. ثم وصف عضو حماس الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بـ “مجرمي الحرب” الذين “يعملون كأبواق لجهاز الدعاية الصهيونية المظلمة”.

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