حما.س: بايدن مجر.م حر.ب أعطى الضوء الأخضر للهجو.م الإسرائيلي
هبة بريس - وكالات
قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت “الضوء الأخضر لهذا العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وأكد الرشق كذلك على أن الولايات المتحدة “تكرر بوقاحة الأكاذيب الصهيونية” بأن حماس مسؤولة عن عدم تمديد الهدنة. ثم وصف عضو حماس الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بـ “مجرمي الحرب” الذين “يعملون كأبواق لجهاز الدعاية الصهيونية المظلمة”.
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8 تعليقات
بكل همجية ووحشية تكالبت الوحوش المسعورة على غزة الشعب المستظعف
اليوم استانف قتل الاطفال و الرضع و الأبرياء
وسط صمت الاذلاء من الخونة,
اللهم فتت اكباد قتلة الاطفال و أهلك نسلهم و نسل كلابهم و ذبابهم
لا حول ولا قوة الا بالله
يجب تدعيم المقاومة
للأسف هم وحدهم
اين هي الهدنة
يجب الإبتعاد عن المدنيين
الإبادة الجماعية للمدنيين وقتلهم للأسف خرق الهدنة..
الحرب ستستمر الى حين قتل جميع الفلسطينيين ولا أحد تحرك لإيقافها..