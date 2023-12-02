إيطاليا.. مقاولات أفراد الجالية تتصدر قائمة الاستثمار الأجنبي

2023-12-02 / 09:42
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تصدر أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا قائمة المقاولين الأجانب في البلاد، بحسب البيانات التي نشرها مرصد (إنفوكامري)، امس الخميس.

وذكرت المؤسسة المسؤولة عن تجميع الإحصاءات المتعلقة بقطاعي الصناعة والتجارة، لفائدة غرفة التجارة الإيطالية، أن المقاولات التي أنشأها الأجانب في إيطاليا مملوكة أولا للمواطنين المغاربة (بنسبة 12,1 في المائة)، ثم مواطني دول رومانيا والصين وألبانيا وبنغلاديش.

وفيما يتعلق بحيازة تصريح الإقامة، أوضح المصدر ذاته أن المغاربة يأتون في المرتبة الأولى بين المقيمين غير الأوروبيين، يليهم الألبان والأوكرانيون، مسجلا أنه “مع قرابة 400 ألف شخص، المغرب هو البلد الأول من حيث عدد تصاريح الإقامة”.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يحملون تصريح إقامة نظامية في إيطاليا في عام 2022. وبتاريخ فاتح يناير 2023، بلغ عددهم 3 ملايين و727 ألفا و706، بزيادة قدرها 4,7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير مؤخرا نشره مرصد الأجانب التابع للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي بإيطاليا، يحتل المغاربة المرتبة الثالثة بين العمال الأجانب النشيطين، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 323 ألفا و158.

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