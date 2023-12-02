طقس السبت.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع وجود صقيع محلي أو جريحة، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية.

ويرتقب أيضا، نزول قطرات مطرية جد خفيفة أو أمطار ضعيفة و متبقية فوق مرتفعات الأطلس، شمال الأقاليم الجنوبية و السواحل الشمالية، خصوصا عند الصباح، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

كما يحتمل نزول بعض الثلوج فوق قمم الأطلس الكبير، لاسيما عند الصباح، وهبوب رياح قوية نوعا ما فوق شرق الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستنخفض بالمرتفعات و المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد، بينما ستعرف ارتفاعا طفيفا بكل من شمال ووسط البلاد.

وسيكون البحر، قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، و هائج إلى قوي الهيجان ما بين الجرف و طانطان، و قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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