ماء العينين : حزبنا يدعو لإجراءات داعمة للزواج

هبة بريس

قالت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن العديد من القوانين تصاغ بشكل جيد لكن لا تواكبها سياسات عمومية وإجراءات قضائية داعمة، مما يؤثر عليها، ومنها ما تعلق بمدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، دعت ماء العينين في كلمة لها خلال ندوة صحفية لحزب العدالة والتنمية، الجمعة فاتح دجنبر 2023 بالرباط، إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والتعجيل بإرساء هيكلته وتعيين أعضائه على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص والتوازن والتعددية.

وبخصوص موضوع تيسير الزواج، ذكرت ماء العينين أن “المصباح” دعا في مذكرته الموجهة للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إلى إحداث صندوق خاص لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول، كما دعا الدولة إلى توفير مراكز تأهيل المقبلين على الزواج، وإحداث مديرية في وزارة التضامن للإشراف على تكوين المقبلين على الزواج.

واسترسلت، إضافة إلى إقرار التكييف المعلوماتي الآلي للوضعيات الشخصية في سجيل الحالة المدنية وعدم تركه لمسؤولية المصرح تسهيلا للإجراءات، واستثمار الرقمنة من أجل تجاوز العوائق الإدارية والتخفيف عن المحاكم وتبسيط ا لمساطر المتعلقة بالزواج

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