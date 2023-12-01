ميسي يكشف لأول مرة تفاصيل واقعته مع ليفاندوفسكي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كواليس واقعة اشتباكه مع روبرت ليفاندوفسكي، قائد بولندا، خلال مباراة الفريقين، في كأس العالم الأخيرة.

وتحدث ميسي خلال فيلم وثائقي (ستارز بلس) بمناسبة مرور عام على تتويج التانجو بلقب مونديال 2022 في قطر.

وأشار (ليو) “لقد أزعجتني ما قاله ليفاندوفسكي عقب فوزه بجائزة ذا بيست، لأنني عندما فزت بالكرة الذهبية في 2021 عبرت عن شعوري بكل صراحة”.

وأكد قائد التانجو: “نعم تجاهلت ليفاندوفسكي خلال المباراة، وكنت غاضبا للغاية، لأنه تحدث بطريقة غير مقبولة، وبالفعل تعمدت مراوغته في الملعب”.

وواصل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق “بعد ذلك التقينا وتحدثنا واتفقنا على أنه كان سوء فهم، لقد انزعج ليفاندوفسكي أيضا، لأن ما قاله انتشر عبر وسائل الإعلام بطريقة غير دقيقة”.

واستطرد ميسي “لقد ذهب ليفاندوفسكي إلى برشلونة، وتحدثنا عن أشياء كثيرة عن النادي والمدينة وكل شيء”.

وأوضح قائد الأرجنتين “ما فعلته في مباراة هولندا مشابه لموقفي مع ليفاندوفسكي، لأنه يزعجني ما يقوله البعض خارج الملعب وعدم احترامهم للخصم”.

وأتم ميسي تصريحاته “لم أحاول استفزاز لويس فان جال أو أقلل منه قبل المباراة، ولم أفعل أبدا، ولا أحب أن أجد هذه المعاملة، وأعتقد أن فان جال وحارس مرمى هولندا، تعمدا الحديث بشكل لا يليق، فأنا لا أحب هذه الأجواء على الإطلاق”.

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