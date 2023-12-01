ابن كيران …” المعركة” معركة مرجعيات ( فيديو )

2023-12-01 / 22:52
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هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مشددا أن في هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأن ما عداها قابل للنقاش.

وذكر ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمها الحزب حول مدونة الأسرة، الجمعة فاتح دجنبر 2023 بالرباط، أن المعركة اليوم ليست حول مصالح الطفل أو المرأة أو الأسرة، بل معركة مرجعيات.

وأردف، هناك من ينطلق من مرجعيات غير أصيلة في مطالبه بخصوص المدونة، تلك المرجعيات التي أتت من الخارج، ولها مجموعة من الأوعية والنساء المسؤولات في مستويات عالية يدافعون عنها ويرفعون مطالبها.

وأضاف ابن كيران، نحن نشتغل في إطار دولة لها مرجعية وملك، والذي وضع إطارا مدققا للتعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة.

وانتقد المتحدث ذاته بعض المطالب التي يرفعها بعض الأشخاص والهيئات، قائلا إن مطالبها تتجه إلى أشياء جزئية وإلى قضايا ليس فيها مشكل، من قبيل تعديل الإرث، متسائلا عن عدد النساء المغربيات المطالبات بهذا الأمر، وكذا قضية التعدد، مشددا أن هذا الموضوع انتهى اجتماعيا، لأن حضوره قليل جدا ونادر في المجتمع.

وأبرز ابن كيران، أن بعض المطالب لا ينالها الاهتمام الكافي، ومنها قضية معاش النساء الأرامل، مشددا أن هذا المعاش يجب أن يبقى كاملا لهؤلاء النساء غير منقوص، سواء أتزوجت عقب ترملها أم لم تتزوج.

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‫2 تعليقات

  1. حذاري ثم حذاري من انتشار التبعية العمياء لدول الغرب تحت لواء ما يسمى بالحرية. نحن تتمتع بحرية الاسلام ومبادئ القرآن الذي اعطى لكل ذي حق حقه. فعلى كل من الرجل والمراة ان يلزم حدود الله التي فسرها في كتابه حتى نحمي اسرنا من الضياع ونحافظ على هويتنا الاسلامية. فمن تريد أن تتعدى على حدود الله فيجب عليها ان تتكلم عن نفسها ولا اريد منها ان تتكلم باسمي. فان امراة مسلمة حرة تحت شريعة الدين الحنيف وسنة رسول الله محمد صلى لله عليه وسلم.

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  2. لقد لاحظت من خلال الصورة التسبيح بيد اليسرى ، لم افهم إصرار هذا الشخص على الظهور وهو يعلم على أنه أصبح منبوذ من جل المغاربة

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