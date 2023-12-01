ابن كيران …” المعركة” معركة مرجعيات

2023-12-01 / 22:52
0
هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مشددا أن في هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأن ما عداها قابل للنقاش.

وذكر ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمها الحزب حول مدونة الأسرة، الجمعة فاتح دجنبر 2023 بالرباط، أن المعركة اليوم ليست حول مصالح الطفل أو المرأة أو الأسرة، بل معركة مرجعيات.

وأردف، هناك من ينطلق من مرجعيات غير أصيلة في مطالبه بخصوص المدونة، تلك المرجعيات التي أتت من الخارج، ولها مجموعة من الأوعية والنساء المسؤولات في مستويات عالية يدافعون عنها ويرفعون مطالبها.

وأضاف ابن كيران، نحن نشتغل في إطار دولة لها مرجعية وملك، والذي وضع إطارا مدققا للتعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة.

وانتقد المتحدث ذاته بعض المطالب التي يرفعها بعض الأشخاص والهيئات، قائلا إن مطالبها تتجه إلى أشياء جزئية وإلى قضايا ليس فيها مشكل، من قبيل تعديل الإرث، متسائلا عن عدد النساء المغربيات المطالبات بهذا الأمر، وكذا قضية التعدد، مشددا أن هذا الموضوع انتهى اجتماعيا، لأن حضوره قليل جدا ونادر في المجتمع.

وأبرز ابن كيران، أن بعض المطالب لا ينالها الاهتمام الكافي، ومنها قضية معاش النساء الأرامل، مشددا أن هذا المعاش يجب أن يبقى كاملا لهؤلاء النساء غير منقوص، سواء أتزوجت عقب ترملها أم لم تتزوج.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية

إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية

2023-12-01 / 22:06
Photo of “السكك الحديدية”.. أزيد من 39 مليون مسافر عند متم شتنبر 2023

“السكك الحديدية”.. أزيد من 39 مليون مسافر عند متم…

2023-12-01 / 21:14
Photo of دعوة لإصلاح القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المعنية للأجراء

دعوة لإصلاح القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المعنية للأجراء

2023-12-01 / 20:00
Photo of وجدة .. وفد عن اليونيسيف يتفقد مشاريع لفائدة الأطفال المهاجرين

وجدة .. وفد عن اليونيسيف يتفقد مشاريع لفائدة الأطفال…

2023-12-01 / 19:51
Photo of مغاربة العالم .. ارتفاع متواصل للتحويلات

مغاربة العالم .. ارتفاع متواصل للتحويلات

2023-12-01 / 18:26
Photo of بمدن مغربية…مظاهرات تضامنية مع فلسطين عقب استئناف الحرب على غزة

بمدن مغربية…مظاهرات تضامنية مع فلسطين عقب استئناف الحرب على…

2023-12-01 / 18:21
Photo of ” الداخلية ” تعلن بدء مراجعة اللوائح الانتخابية

” الداخلية ” تعلن بدء مراجعة اللوائح الانتخابية

2023-12-01 / 18:06
Photo of تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج الساكنة

تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج…

2023-12-01 / 13:41
Photo of في تطوان.. اكترى سيارة فارهة ثم أزال جهاز “GPS” منها وغيَّرَ عنوان سكنه

في تطوان.. اكترى سيارة فارهة ثم أزال جهاز “GPS”…

2023-12-01 / 13:36
Photo of جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

2023-12-01 / 13:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق