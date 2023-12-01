أمير ريشاردسون يسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي

أمير ريشاردسون يسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي

2023-12-01 / 21:55
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وقع الدولي المغربي أمير ريشاردسون ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما هز شباك ستراسبورغ، مساء اليوم الجمعة، ضمن افتتاح لقاءات الجولة 14.

وسجل لاعب الوسط المغربي هدف التقدم لفريقه ريمس في الدقيقة 10، ليصل بذلك إلى هدفه الثالث في الموسم الحالي.

ومعلوم أن أمير ريشاردسون بات واحدا من العناصر التي يعتمد عليها الناخب الوطني وليد الركراكي في منتخب الكبار، بعدما تألق اللاعب بشكل كبير مع المنتخب الأولمبي.

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