بكاء نائب في البرلمان الأوروبي خلال حديثه عن جرائم اسرائيل

2023-12-01 / 21:44
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هبة بريس _ الرباط

بكى النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي ميك والاس، أثناء حديثه أمام البرلمان عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وانتقد والاس صمت الاتحاد الأوروبي إزاء المجازر الإسرائيلية التي ترتكب أمام أنظار العالم بحق أهالي قطاع غزة.

وفي مقطع مصور نشره عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، يظهر النائب الإيرلندي وهو يكافح دموعه خلال كلمة له أمام البرلمان، أشار فيها إلى أن ” الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، إلا أنها (دولة الاحتلال) لا تستطيع أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ الاتحاد الأوروبي، علينا أن نوقف ذلك”.

وتابع بالقول: “من المهم ألا ننسى أن شعوب أوروبا لن تنسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب دولة الفصل العنصري في إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

ودعا والاس إلى مواصلة الاحتجاجات بلا هوادة ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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