بونو يخرج بـ”شباك نظيفة” ويحقق الفوز مع الهلال في “ديربي الرياض”

ساهم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في قيادة فريقه الهلال للفوز على غريمه النصر بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن “ديربي الرياض”، لحساب الجولة 15 من الدوري السعودي.

وتألق ياسين بونو كعادته في مباراة اليوم وقام بثلاث تصديات، ونجح في الخروج بشباك نظيفة أمام النصر بكل نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعزز الهلال بهذا الفوز صدارته للدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

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