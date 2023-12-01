بونو يخرج بـ”شباك نظيفة” ويحقق الفوز مع الهلال في “ديربي الرياض”

بونو يخرج بـ”شباك نظيفة” ويحقق الفوز مع الهلال في “ديربي الرياض”

2023-12-01 / 21:12
0

ساهم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في قيادة فريقه الهلال للفوز على غريمه النصر بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن “ديربي الرياض”، لحساب الجولة 15 من الدوري السعودي.

وتألق ياسين بونو كعادته في مباراة اليوم وقام بثلاث تصديات، ونجح في الخروج بشباك نظيفة أمام النصر بكل نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعزز الهلال بهذا الفوز صدارته للدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي النسوي يتعادل مع أوغندا في مباراة ودية

المنتخب المغربي النسوي يتعادل مع أوغندا في مباراة ودية

2023-12-01 / 21:29
Photo of صحافي يتسبب في إيقاف لاعب بالبطولة الإحترافية

صحافي يتسبب في إيقاف لاعب بالبطولة الإحترافية

2023-12-01 / 19:02
Photo of زياش: بدأت أستمتع بكرة القدم مع غلطة سراي

زياش: بدأت أستمتع بكرة القدم مع غلطة سراي

2023-12-01 / 18:17
Photo of أمزازي يستقبل المكتب الجديد لنادي حسنية أكادير

أمزازي يستقبل المكتب الجديد لنادي حسنية أكادير

2023-12-01 / 17:14

الإضراب يلغي مباراة اتحاد طنجة ضد الجيش الملكي

2023-12-01 / 16:45
Photo of “يويفا” يصدم حكيم زياش

“يويفا” يصدم حكيم زياش

2023-12-01 / 16:31
Photo of أمرابط مهدد بمغادر المان يونايتد في الميركاتو الشتوي

أمرابط مهدد بمغادر المان يونايتد في الميركاتو الشتوي

2023-12-01 / 16:19
Photo of بعد سنة من الغياب.. نادال يعلن عودته لملاعب التنس

بعد سنة من الغياب.. نادال يعلن عودته لملاعب التنس

2023-12-01 / 15:05
Photo of إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

2023-12-01 / 15:03
Photo of رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة الوداد الرياضي

رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة…

2023-12-01 / 12:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق