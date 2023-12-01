وجدة .. وفد عن اليونيسيف يتفقد مشاريع لفائدة الأطفال المهاجرين

هبة بريس : وجدة

قام وفد عن منظمة اليونسيف، يوم الخميس 30 نونبر 2023، مرفوقين بنائبة سفيرة الاتحاد الأوربي، بزيارة تفقدية الى مركز لالة نزهة بوجدة للوقوف على عدد من المشاريع التي مولتها المنظمة بشراكة مع جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لفائدة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، والذين تشرف الجمعية على إيوائهم وتكوينهم

ومن بين المشاريع التي تفقدها وفد اليونيسيف، تعاونية “هجرة وحماية” وهي عبارة عن مخبزة ونقطة بيع، إضافة إلى فضاء ترفيهي عبارة عن ملعب رياضي.

وقد حظي الأطفال النزلاء بنشاط ترفيهي عبارة عن حفل عشاء، شاركت فيه جمعية التضامن للتنمية والهجرة بفيلم قصير عن تيمة الهجرة.

وقد تميز الحفل بالكلمة التي ألقتها رئيسة الجمعية حورية عراض، والتي أثنت فيها على كل الشركاء الذين يقدمون الدعم المادي والقانوني واللوجيستي للجمعية من أجل تمكينها من التكفل بهذه الفئة بالشكل الأمثل.

وقد عبر عدد من الحاضرين لهذا النشاط عن اعجابهم بالجهود التي تقوم بها الجمعية خدمة للأطفال المهاجرين

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