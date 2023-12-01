المغرب يتسلم شحنة من دبابات “أبرامز” الأمريكية
هبة بريس _ وكالات
كشفت وسائل إعلامية عن وصول دبابات “أبرامز M1A2 SEPv3” الأمريكية الجديدة إلى المغرب.
وقيل إن “المملكة المغربية، تسلمت هذه المدرعات بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية”.
وأشار موقع “الدفاع العربي”، إلى أن “سلاح المدرعات الملكي يعيش طفرة نوعية في قدراته القتالية وقدراته وتشكيلاته الحالية قادرة على ردع أي عدو ومواجهة أي خطر قد يهدد تراب المملكة”.
وفي وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن المغرب اشترى مجموعة من الطائرات الصينية دون طيار من طراز “Wing Loong II”، والتي كان من المفترض أن تحل محل طائرة “Wing Loong I” في الخدمة في سلاح القوات الجوية الملكية المغربية، بحسب الموقع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
من الجيد دعم المغرب عسكريا
يحتاج لمثل هذه الأسلحة القوية
صفقة مربحة
هل المغرب قادر على استعمال هذا الأبرامز
لاتعطيني السمكة ولكن علمني كيفة اصطادها او كماقال الملك الراحل الحسن التاني رحمه الله (لما صبن كساتو ودبح شاتو موتو حسن من حياتو)أيعقل ان أمريكا تبيع لك آخر ماعندها من الأسلحة المتقدمة لايمكن
هاته الدبابة ابنت عن فشلها في الحرب الروسية الاوكرانية يعني انها ليست دات نفع
يجب الاستعداد بكل ما اوتين من قوة للعدو الشرقي الذي ابتلانا الله بجواره. عدو يتمنى أن يستيقظ صباحا ويسمع ان الأرض ابتلعتنا. لم أسمع ان هناك عدو لدولة مجاورة مثل هذا العدو الذي بجانبنا. كل الدول رغم الاختلافات فهناك بوابة للحوار اما كبرانات الجزائر ياخذون أوامرهم من أمهم فرنسا وكما تعلمون ماذا تريد فرنسا لدول شمال أفريقيا وكذلك أفريقيا عامة تريدها دولا في حروب ونزاعات وانقلابات حتى تتحكم في المنطقة كلها.
مثل مغربي معروف يقول آ المغطي بديال الناس عريان النهار لي تقول لا لأمريكا أو الغرب تعطيك تصرفيقة متلقا باش ترد عليها علاش في البلاد معندناش المهندسين نديروا بحال تركيا نصنعوا غير على قد الحال بشويا بشويا على الأقل الأسلحة الخفيفة بحال الفلسطينيين حماس قالبين الذنيا بداكشي لي قادرين عليه هذه هي السيادة الوطنية