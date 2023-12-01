المغرب يتسلم شحنة من دبابات “أبرامز” الأمريكية

هبة بريس _ وكالات

كشفت وسائل إعلامية عن وصول دبابات “أبرامز M1A2 SEPv3” الأمريكية الجديدة إلى المغرب.

وقيل إن “المملكة المغربية، تسلمت هذه المدرعات بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية”.

وأشار موقع “الدفاع العربي”، إلى أن “سلاح المدرعات الملكي يعيش طفرة نوعية في قدراته القتالية وقدراته وتشكيلاته الحالية قادرة على ردع أي عدو ومواجهة أي خطر قد يهدد تراب المملكة”.

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن المغرب اشترى مجموعة من الطائرات الصينية دون طيار من طراز “Wing Loong II”، والتي كان من المفترض أن تحل محل طائرة “Wing Loong I” في الخدمة في سلاح القوات الجوية الملكية المغربية، بحسب الموقع.

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