صحافي يتسبب في إيقاف لاعب بالبطولة الإحترافية

صحافي يتسبب في إيقاف لاعب بالبطولة الإحترافية

2023-12-01 / 19:02
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قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معاقبة اللاعب جلال الداودي، متوسط ميدان إتحاد طنجة بالتوقيف والغرامة.

وقالت اللجنة في بلاغ لها أنها قررت “توقيف جلال الداودي، لاعب فريق اتحاد طنجة، لمباراتين نافدتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لسبه وشتمه صحافي بعد نهاية المقابلة التي جمعت فريقه بالمغرب الرياضي الفاسي، برسم الجولة 8 من البطولة الاحترافية INWI1”.

وكان اللاعب جلال الداودي قد دخل في خلاف حاد مع أحد الصحافيين بعد نهاية مباراة إتحاد طنجة أمام المغرب الفاسي في البطولة الإحترافية، وكادت الأمور تتطور للأسوأ لولا تدخل بعض الحاضرين لتلطيف الأجواء.

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