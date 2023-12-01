قطاع السيارات.. “نيو موتورز” تسلم سياراتها الأولى

هبة بريس _ اقتصاد

نظمت شركة ”نيو موتورز” (NEO MOTORS)، أول مُصنِّع للسيارات برأسمال مغربي، اليوم الجمعة بعين عودة (الرباط-القنيطرة-سلا)، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، حفل التسليم الرمزي للسيارات الأولى من طراز “نيو ” لماليكها.

وتمثل هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لصناعة السيارات المغربية وشركة ”نيو موتورز” الإطلاق الرسمي لعملية تسويق سيارات “نيو” للعموم، الأمر الذي من شأنه دعم الترويج لعلامة “صنع في المغرب” وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة تنافسية لإنتاج السيارات.

وبهذه المناسبة، أعرب مزُّور عن فخره بالاحتفال بتسليم السيارات الأولى من العلامة التجارية المغربية “نيو”، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو استثمارات منتجة، وبالخصوص في القطاعات المتطورة، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات بالمغرب.

وقال ” إن هذا يعكس أيضا مدى ثقتنا في الكفاءات المغربية وعزمنا الوطيد على مواكبتها لنجعل منها نماذج للنجاح”.

من جهته، أعرب نسيم بلخياط، الرئيس المدير العام لشركة NEO MOTORS، عن فخره بالمساهمة في تعزيز علامة “صُنع بالمغرب” وبتشجيع التصنيع المحلي والإقليمي من خلال اعتماد مواد إيكولوجية وقابلة لإعادة التدوير.

وفي هذا السياق، أشاد بمجهودات مختلف الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع، بما فيهم وزارة الصناعة والتجارة.

وتميز هذا الحدث أيضا بتوقيع شركة “نيو موتورز” ووزارة الصناعة والتجارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لاتفاقية تتوخى مواكبة تطور وتنمية كفاءات الشركة.

وعلاوة على ذلك، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل مع القرض الفلاحي للمغرب لفائدة زبناء “نيو موتورز”، واتفاقية تمويل مع صوفاك (SOFAC) لفائدة الشباب المقاولين، وكذا اتفاقية عقود مع شركة التأمين (Wafa Assurance ) لخدمة الشباب.

وخلال هذا الحدث، دشّنت شركة “نيو موتورز” عملية إطلاق أشغال توسعة مصنعها، مُعلنةً بذلك عن تطلعاتها الجديدة التي تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير تشكيلة جديدة من السيارات.

وتجدر الإِشارة إلى أنه قد تم تقديم نموذج سيارة نيو أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 15 ماي 2023 بالقصر الملكي بالرباط.

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