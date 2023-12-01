مغاربة العالم .. ارتفاع متواصل للتحويلات

هبة بريس _ القسم الإقتصادي

ارتفعت تحويلات مغاربة العالم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6,1 في المائة، كي تواصل منحاها الارتفاعي المسجل في الثلاثة أعوام الأخيرة.

ويفيد التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الجمعة فاتح دجنبر، أن تحويلات مغاربة العالم وصلت إلى 96,4 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 90,8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويستفاد من تقرير المكتب، أن تحويلات مغاربة العالم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت أعلى مستوى لها مقارنة بما كانت عليه في متم أكتوبر في الأربعة أعوام الماضية.

وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.

ويراهن بنك المغرب على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 117,5 مليار درهم في العام الحالي

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