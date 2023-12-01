مغاربة العالم .. ارتفاع متواصل للتحويلات

2023-12-01 / 18:26
0
هبة بريس _ القسم الإقتصادي

ارتفعت تحويلات مغاربة العالم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6,1 في المائة، كي تواصل منحاها الارتفاعي المسجل في الثلاثة أعوام الأخيرة.

ويفيد التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الجمعة فاتح دجنبر، أن تحويلات مغاربة العالم وصلت إلى 96,4 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 90,8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويستفاد من تقرير المكتب، أن تحويلات مغاربة العالم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت أعلى مستوى لها مقارنة بما كانت عليه في متم أكتوبر في الأربعة أعوام الماضية.

وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.

ويراهن بنك المغرب على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 117,5 مليار درهم في العام الحالي

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بمدن مغربية…مظاهرات تضامنية مع فلسطين عقب استئناف الحرب على غزة

بمدن مغربية…مظاهرات تضامنية مع فلسطين عقب استئناف الحرب على…

2023-12-01 / 18:21
Photo of ” الداخلية ” تعلن بدء مراجعة اللوائح الانتخابية

” الداخلية ” تعلن بدء مراجعة اللوائح الانتخابية

2023-12-01 / 18:06
Photo of تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج الساكنة

تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج…

2023-12-01 / 13:41
Photo of في تطوان.. اكترى سيارة فارهة ثم أزال جهاز “GPS” منها وغيَّرَ عنوان سكنه

في تطوان.. اكترى سيارة فارهة ثم أزال جهاز “GPS”…

2023-12-01 / 13:36
Photo of جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

2023-12-01 / 13:07
Photo of أكادير: حملات أمنية بمناطق سياحية قبيل رأس السنة

أكادير: حملات أمنية بمناطق سياحية قبيل رأس السنة

2023-12-01 / 11:43
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

2023-12-01 / 11:04
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

2023-12-01 / 09:09
Photo of بنموسى : سنتداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة

بنموسى : سنتداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة

2023-11-30 / 23:43
Photo of الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي 2030”

الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي…

2023-11-30 / 23:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق