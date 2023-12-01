زياش: بدأت أستمتع بكرة القدم مع غلطة سراي

زياش: بدأت أستمتع بكرة القدم مع غلطة سراي

2023-12-01 / 18:17
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أبدى الدولي المغربي حكيم زياش سعادته بالمستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه غلطة سراي التركي، بعدما انضم إليه الصيف الماضي قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي.

وقال زياش في تصريح له: “لقد استرجعت الكثير من إمكانياتي، وبدأت أستمتع بكرة القدم هنا مع غلطة سراي”.

وأضاف: “الآن أشعر وكأنني زياش القديم، من خلال المستويات التي أقدمها”.

وتابع: “لقد كنت مرشحا للعودة إلى أياكس أمستردام لكنهم أرادوا فقط إستعارتي، لذلك لم تنجح المفاوضات”.

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