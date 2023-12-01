زياش: بدأت أستمتع بكرة القدم مع غلطة سراي

أبدى الدولي المغربي حكيم زياش سعادته بالمستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه غلطة سراي التركي، بعدما انضم إليه الصيف الماضي قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي.

وقال زياش في تصريح له: “لقد استرجعت الكثير من إمكانياتي، وبدأت أستمتع بكرة القدم هنا مع غلطة سراي”.

وأضاف: “الآن أشعر وكأنني زياش القديم، من خلال المستويات التي أقدمها”.

وتابع: “لقد كنت مرشحا للعودة إلى أياكس أمستردام لكنهم أرادوا فقط إستعارتي، لذلك لم تنجح المفاوضات”.

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