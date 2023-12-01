بمدن مغربية…مظاهرات تضامنية مع فلسطين عقب استئناف الحرب على غزة

2023-12-01 / 18:21
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هبة بريس

شهدت عدة مدن مغربية، وقفات احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين، عقب استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكانت بكل من الدار البيضاء وبرشيد وآسفي ومدن أخرى

وردد مئات المغاربة شعارات تنديدا بالدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي، التي تشن قواته حربا على غزة وتستهدف المدنيين.

ورفع المحتجون، في الوقفات التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، لافتات تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لوقف الحرب على غزة.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وفور انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، استأنفت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ صباح الجمعة مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

و، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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‫7 تعليقات

  3. راه كل الشعوب توقفت عن التظاهرات في العالم. لا تكونوا فليسطينيين أكثر من الفليسطينيين. بشعارات. وخطابات كعادتكم.

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  4. اللهم كُن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وتقبل شهداءهم واشفِي جرحاهم وأمّن خائفهم واربط على قلوبهم وانصرهم نصرًا مؤزّرًا يارب العالمين..

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