أمزازي يستقبل المكتب الجديد لنادي حسنية أكادير

استقبل سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة أعضاء المكتب المديري الجديد لنادي حسنية اكادير، صباح اليوم الجمعة، بمقر الولاية.

وعقد أمزازي إجتماعا مع المكتب الجديد لنادي حسنية أكادير، بحضور كل من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة ومصطفى بودرقة، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير.

ووفقا للمعطيات التي حصل عليها الموقع فإن الهدف من الإجتماع كان هو تهنئة المكتب الجديد الذي انتخب يوم أمس الخميس ودعمه من أجل إعادة فريق حسنية أكادير إلى مساره الصحيح.

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