مبيعات قطاع السيارات ترتفع لأزيد من 116 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن قيمة مبيعات قطاع السيارات بلغت حوالي 116,38 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار المكتب إلى أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات قطاع البناء (زائد 10,87 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 9,64 مليار درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,91 مليار درهم).

كما ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 28,4 في المئة لتصل إلى 19,33 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 مقابل 15,05 مليار درهم متم أكتوبر 2022.

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المئة (زائد 2,07 مليار درهم)، بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 1,68 مليار درهم) والملابس المنسوجة (زائد 446 مليون درهم)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 3,9 في المئة (ناقص 113 مليون درهم).

وبالنسبة لمبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت انخفاضا طفيفا متم أكتوبر 2023، على إثر انخفاض كل من مبيعات الفلاحة والحراجة والصيد (ناقص 486 مليون درهم) والصناعة الغذائية (ناقص 401 مليون درهم).

وبالموازاة مع ذلك، تراجعت بشكل طفيف مبيعات المعادن الأخرى بنسبة 2,2 في المئة (ناقص 102 مليون درهم)، في حين سجلت صادرات قطاع الطيران شبه استقرار عند 17,65 مليار درهم.

وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا إلى 57,62 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 (101,79 مليار درهم متم أكتوبر 2022). وهم هذا الانخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 41,1 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 46,4 في المئة) والفوسفاط (ناقص 51,8 في المئة).

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