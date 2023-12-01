الإضراب يلغي مباراة اتحاد طنجة ضد الجيش الملكي

ألغى فريق اتحاد طنجة، المباراة الودية التي كانت ستجمعه بالجيش الملكي، غدا السبت، بسبب تواصل إضراب لاعبي فارس البوغاز.

ويواصل لاعبو الفريق الأزرق امتناعهم عن خوض الحصص التدريبية، بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المادية العالقة في ذمة النادي.

ويحتل اتحاد طنجة المرتبة ال12 في ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 8 نقاط، في حين يتصدر الجيش الملكي المسابقة ب20 نقطة بفارق الأهداف عن الرجاء الرياضي.

ويلتقي الجيش الملكي في الجولة ال11 مع نظيره المغرب الفاسي، فيما يصطدم اتحاد طنجة بالفتح الرياضي

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