رئيس الأنتربول يستقبل الحموشي ويهنئه على احتضان أشغال الـ93

هبة بريس

استقبل رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، يومه الجمعة، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وجدد رئيس المنظمة، للحموشي التهاني بمناسبة استضافة المملكة المغربية لأشغال لدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول في عام 2025.

هذا وأعلن يومه الجمعة، احتضان المغرب أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرّر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.

وقد جدّد المشاركون، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp