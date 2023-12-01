“يويفا” يصدم حكيم زياش

“يويفا” يصدم حكيم زياش

2023-12-01 / 16:31
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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن هوية الفائزين بجائزة لاعب الأسبوع وهدف الأسبوع في الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومنح “يويفا” جائزة لاعب الأسبوع للإيطالي إيموبيلي، مهاجم لاتسيو بينما منح جائزة هدف الأسبوع للتركي أكتوروغلو، لاعب غلطة سراي.

وكان الدولي المغربي حكيم زياش مرشحا للجائزتين معا، حيث رشحه “يويفا” لجائزة لاعب الأسبوع وهدف الأسبوع بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وقدم زياش مستوى مميز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سجل هدفين وصنع هدفا آخرا وساهم في تحقيق فريقه لنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

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‫27 تعليقات

  1. في الحقيقة زياش من احسن اللاعبين و امهرهم اللي لعبوا في اوروبا بالنسبة للأجانب مدرسة هولندية والنعم فيه الله يحفظه لينا وللمنتخب المغربي هو الليدر ديالنا

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  2. نحن معاك زياش الجهد الذي تقوم به أمام الجميع هو الأهم انت مغربي هذا هوا السبب العنصرية ترافقنا أينما كانو سير سير سير

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  7. للأسف هناك دائما عنصرية ضد اللاعبين العرب هذا شيء واضح جدا لل غبار عليه ماذا لو كان زياش برازيليا أو أرجنتيني أو اوروبي لاختلف الأمر تماما…

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