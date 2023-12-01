“يويفا” يصدم حكيم زياش

“يويفا” يصدم حكيم زياش

2023-12-01 / 16:31
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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن هوية الفائزين بجائزة لاعب الأسبوع وهدف الأسبوع في الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومنح “يويفا” جائزة لاعب الأسبوع للإيطالي إيموبيلي، مهاجم لاتسيو بينما منح جائزة هدف الأسبوع للتركي أكتوروغلو، لاعب غلطة سراي.

وكان الدولي المغربي حكيم زياش مرشحا للجائزتين معا، حيث رشحه “يويفا” لجائزة لاعب الأسبوع وهدف الأسبوع بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وقدم زياش مستوى مميز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سجل هدفين وصنع هدفا آخرا وساهم في تحقيق فريقه لنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

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‫4 تعليقات

  2. من زمان والعنصرية في اختيار الاحسن ما قدمه حكيم زياش لا يقارن باي لاعب تبا للويف وحكيم في القلب

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