أمرابط مهدد بمغادر المان يونايتد في الميركاتو الشتوي

أمرابط مهدد بمغادر المان يونايتد في الميركاتو الشتوي

2023-12-01 / 16:19
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من المرجح أن يرحل سفيان أمرابط ، اللاعب الدولي المغربي، عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد، ويعود لفيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد حوالي 3 أشهر فقط من انضمامه إلى النادي الإنجليزي، إذ إن إدارة الأخير غير مقتنعة بأدائه، وتفكر في التعاقد مع 4 لاعبين في مركزي الدفاع وخط الوسط في “الميركاتو”، استنادا لما ذكرته صحيفتا “الغارديان” “وميترو” البريطانيتين.

وفي هذه الساق ذكرت صحيفة “الغارديان”، أنه في ظل تواجد المغربي سفيان أمرابط والبرازيلي كاسيميرو ، إلا أن النادي ظهر أنه يعاني مشاكل كثيرة في خط الوسط الدفاعي، وهذا ما يفسر استقباله 14 هدفا في 5 مباريات، لأول مرة في تاريخه في دور لمجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هناك شكوكا داخلية حول أداء اللاعب المغربي، بينما زميله البرازيلي كاسيميرو ظهرت عليه علامات التقدم في السن، وبالتالي فإن النادي، حسب الصحيفة البريطانية، يهدف إلى تعزيز دفاعه أكثر ما يهدف إلى تعزيز خط هجومه، موضحة: “خط الهجوم ليس أولوية لمانشستر بعدما صرف النادي 72 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدانماركي راسموس هويلوند”.

من جهتها ذكرت صحيفة ” ميترو ” أن سفيان أمرابط قدم أداء مخيبا للآمال منذ بداية الموسم إلى غاية آخر مباراة للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي التركي، والتي انتهت بالتعادل 3 أهداف لمثلها، مؤكدة عزم النادي على التعاقد مع بديل له في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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