حماس: إسرائيل رفضت كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين
هبة بريس - وكالات
حمّلت حركة حماس في بيان صدر، الجمعة، إسرائيل مسؤولية “استئناف الحرب والعدوان” على قطاع غزة، وذلك إثر نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت أسبوعا واستئناف القتال.
وقالت حماس إن إسرائيل تتحمل المسؤولية بعد “رفضها طوال ليل (الخميس) التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين”، وفق “رويترز”.
ورغم أن العديد من المؤشرات كانت تظهر أن الطرفين كانا ذاهبين نحو تجديد التهدئة، فقد جرى استئناف القتال صباح الجمعة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أفادت، ليل الخميس الجمعة، أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن، وذلك بعد حديث هيئة الاستعلامات في مصر أن الوسطاء يضغطون نحو تجديد الهدنة ليومين إضافيين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
ما فعلته اسرائيل اليوم هو الإبادة الجماعية لسكان غزة والقضاء عليهم..
غزة لخصت الاسلام بأكمل وجه. معاملة وجهاد وشجاعهة وعزة وكراة وايمان واستشهاد اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وقوي عزيمتهم..
اللهم أنصر عبادك الضعفاء في غزة يارب العالمين..
لقد انتصرت المقاومة في غزة في جميع الجوانب الإنسانية والأخلاقية والميدانية والسياسية والعسكرية. فلتتعلم اسرائيل هذا الدرس ..
اللهم إِنا نستودعك غزة وأهلها سماءها وأرضها رجالها ونسائها أطفالها وشبابها وكل شبر في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ..
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..
اليوم بكل همجية ووحشية تكالبت الوحوش المسعورة على غزة الشعب المستظعف
اليوم استانف قتل الاطفال و الرضع و الأبرياء
وسط صمت الاذلاء من الخونة