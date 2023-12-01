تجميد القانون الأساسي.. لشكر يهنئ الحكومة ويدعو الأساتذة إلى العودة للأقسام
هنأ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة على قرار تجميد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
وذكر لشكر خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية مساء الأربعاء، إن قرار التجميد جاء بعد هدر للزمن المدرسي، مذكرا بأن حزبه اقترح هذه الخطوة كأساس للحوار منذ 15 يوماً، انطلاقا من البرنامج الحكومي.
واقترح لشكر القيام بإجراءات مصاحبة للحوار بشأن التعليم، منها تأجيل الامتحانات لخلق تكافؤ للفرص بين تلاميذ القطاعين العام والخاص، داعيا الأساتذة المضربين إلى حمل الشارة واستئناف العمل إلى غاية 15 يناير 2024.
كما ودعا إلى الانفتاح على جميع النقابات، معتبرا أنه كان من الممكن استباق الأزمة عبر حوار أوسع مع جميع الأحزاب، وجمعيات الآباء والنقابات…
وشدد لشكر، على أن مسؤولية رئيس الحكومة تجعل أنه من غير الممكن أن يتعامل مع المصالح الفئوية، وإنما التعامل مع مصالح الأمة، التي تتطلب التوازن ما بين مصلحة الأستاذ ومصلحة الأسرة والمدرسة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
هل الاستوزار اصبح يمر على باب الأساتذة
الثقة رغم كل ما حصل في وزير التعليم لأنه إنسان نية و لا الثقة في أمثال هؤلاء
بسبب نهب الأموال التي تأتي عبر القروض من البنك الدولي ،مما يسهل عليهم التحكم في قرارات الحكومة المغربية الفاسدة ،وهم من يقومون بكل الإجراءات والتخطيط في غير مصلحة الدولة والشعب ، تراكم الديون ،وفي الحقيقة المغرب انهار قبل 3سنوات، نهبوا اموال الشعب وخاصة التقاعد ، ونهبوا أيضا أموال الابناك بحجة هناك نصب يضحكون على الشعب ، اقسم لكم ليس لدينا وطنيين في الحكومة المغربية الفاسدة ،
المطلوب هو إلغاء القانون الأساسي والرفع من الأجور. واش ماتتفهموش ولا ماباغينش تفهمو يا أحزاب من ورق.
الاساتذة لا يتقون لا بالحكومة و لا بالسياسيين و لو كان في المعارضة. و لا عودة للاقسام حتى تحقيق المطالب المشروعة :
– سحب النظام الاساسي
– دمج المتعاقدين في الوظيفة العمومية
– الزيادة العامة في أجور الأساتذة.
– استرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأساتذة.
لو كانوا يملكون ذرة من حب الوطن ويسعون الى مصلحة البلاد لسحبوا هذا القانون الأساسي في اليوم الأول من الإضراب . إنه فقط كلام سفسطائي بعيد عن القانون والمنطق إنه كلام ديماغوجي يضيع مصلحة الوطن والمواطنين