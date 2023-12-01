إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

تحدث الدولي المغربي إلياس شاعر، متوسط ميدان كوينز بارك رينجرز الإنجليزي عن أسباب إستبعاده من المنتخب الوطني المغربي خلال مبارياته الأخيرة.

وقال شاعر في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “عودتي للمنتخب كفيلة بتحسن مستواي، ولكي أكون صادقا لم أكن في أفضل حالاتي مؤخرا، لذا كان من المنطقي عدم استدعائي في الفترة الماضية”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي لكسب ثقة الناخب الوطني من جديد، رغم أن هناك منافسة قوية بين اللاعبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا”.

وزاد قائلا: “علاقتي مع وليد الركراكي جيدة، أتواصل معه أو مع مساعديه مرة كل أسبوعين ونتحدث دائما عن أدائي وهو أمر إيجابي يدفعني دائما للاشتغال بشكل جدي”.

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