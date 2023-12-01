إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

2023-12-01 / 15:03
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تحدث الدولي المغربي إلياس شاعر، متوسط ميدان كوينز بارك رينجرز الإنجليزي عن أسباب إستبعاده من المنتخب الوطني المغربي خلال مبارياته الأخيرة.

وقال شاعر في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “عودتي للمنتخب كفيلة بتحسن مستواي، ولكي أكون صادقا لم أكن في أفضل حالاتي مؤخرا، لذا كان من المنطقي عدم استدعائي في الفترة الماضية”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي لكسب ثقة الناخب الوطني من جديد، رغم أن هناك منافسة قوية بين اللاعبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا”.

وزاد قائلا: “علاقتي مع وليد الركراكي جيدة، أتواصل معه أو مع مساعديه مرة كل أسبوعين ونتحدث دائما عن أدائي وهو أمر إيجابي يدفعني دائما للاشتغال بشكل جدي”.

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