للجمعة الثامنة.. القوات الإسرائيلية تعتدي على المصلين بالمسجد الأقصى

2023-12-01 / 14:11
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هبة بريس - وكالات

أدى 3500 فلسطيني صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، بسبب اجراءات الاحتلال الصهيوني التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة الثامنة على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى المسجد الاقصى والتصدي لإجراءاتها، قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد المبارك.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

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تعليق واحد

  1. اللهم اسحق هؤلاء المجرمين
    اللهم اقظ على نسلهم و فتت اكبادهم و اكباد من انصاعوا لهم و خانو ا شعوبهم

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