في تطوان.. اكترى سيارة فارهة ثم أزال جهاز “GPS” منها وغيَّرَ عنوان سكنه

2023-12-01 / 13:36
6
هبة بريس

تفاجأ صاحب وكالة لكراء السيارات، بمدينة تطوان، بتعرضه لعملية نصب وسرقة من نوع آخر.

وحسب مصدر محلي، فقد أقدم شخص على كراء سيارة فارهة، مقدما بطاقة تعريف تتضمن عنوانا قديما.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر، اختفى بالسيارة المكتراة منذ 5 أيام، مشيرا إلى أنه عمد إلى إزالة جهاز “GPS” منها، كما أطفأ هاتفه.

وتابع المصدر ذاته، أن صاحب الوكالة حاول البحث عن المعني بالأمر بمقر سكناه المتواجد ببطاقة التعريف، قبل أن يصدم بأنه غيره منذ مدة.

الى ذلك، قدم صاحب الوكالة شكاية للمصالح الأمنية، التي شرعت في البحث عن السيارة ومكتريها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج الساكنة

تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج…

2023-12-01 / 13:41
Photo of جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

2023-12-01 / 13:07
Photo of أكادير: حملات أمنية بمناطق سياحية قبيل رأس السنة

أكادير: حملات أمنية بمناطق سياحية قبيل رأس السنة

2023-12-01 / 11:43
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

2023-12-01 / 11:04
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

2023-12-01 / 09:09
Photo of بنموسى : سنتداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة

بنموسى : سنتداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة

2023-11-30 / 23:43
Photo of الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي 2030”

الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي…

2023-11-30 / 23:33
Photo of حوادث الشغل والأمراض المهنية ..مطالب بالإفراج عن الزيادة في الإيراد

حوادث الشغل والأمراض المهنية ..مطالب بالإفراج عن الزيادة في…

2023-11-30 / 22:49
Photo of بطلب اسرائيلي .. المدعي العام للجنائية الدولية يزور إسرائيل

بطلب اسرائيلي .. المدعي العام للجنائية الدولية يزور إسرائيل

2023-11-30 / 22:42
Photo of رسمي : إسرائيل دمرت 250 ألف وحدة سكنية ( صور)

رسمي : إسرائيل دمرت 250 ألف وحدة سكنية (…

2023-11-30 / 22:34

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق