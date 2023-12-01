في تطوان.. اكترى سيارة فارهة ثم أزال جهاز “GPS” منها وغيَّرَ عنوان سكنه

هبة بريس

تفاجأ صاحب وكالة لكراء السيارات، بمدينة تطوان، بتعرضه لعملية نصب وسرقة من نوع آخر.

وحسب مصدر محلي، فقد أقدم شخص على كراء سيارة فارهة، مقدما بطاقة تعريف تتضمن عنوانا قديما.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر، اختفى بالسيارة المكتراة منذ 5 أيام، مشيرا إلى أنه عمد إلى إزالة جهاز “GPS” منها، كما أطفأ هاتفه.

وتابع المصدر ذاته، أن صاحب الوكالة حاول البحث عن المعني بالأمر بمقر سكناه المتواجد ببطاقة التعريف، قبل أن يصدم بأنه غيره منذ مدة.

الى ذلك، قدم صاحب الوكالة شكاية للمصالح الأمنية، التي شرعت في البحث عن السيارة ومكتريها.

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