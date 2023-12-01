تزامنا وصلاة الاستسقاء.. أمطار الخير تتساقط بمراكش و تبهج الساكنة

هبة بريس من مراكش

عمت بشرى الخير مدينة مراكش هذا اليوم كما هو الحال بعدد من مدن و أقاليم المملكة بعد أن تساقطت قطرات الغيث بنسب متفاوتة الأمر الذي أسعد الساكنة.

و تأتي التساقطات المطرية تزامنا و صلاة الاستسقاء التي دعا لإقامتها عاهل البلاد صباح اليوم الجمعة بمختلف ربوع المملكة، حيث أن عددا من المصليات شهدت تساقط الأمطار لحظة إقامة الصلاة.

و من شأن هاته التساقطات المطرية أن تعيد الأمل للفلاحين في إنقاذ الموسم الزراعي خاصة في ظل الجفاف و ندرة التساقطات التي شهدتهما بلادنا في السنتين الماضيتين.

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