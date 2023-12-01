جامعة الحسن الأول بسطات تتألق بمنتدى الصويرة لتكنولوجيا الابتكار

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بحضور كل من مستشار الملك ” اندري ازولاي” كرئيس للمنتدى، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، احتضنت مدينة الصويرة مؤخرا، أشغال منتدى “Digitech Ecosystem Summit” الذي تصدرت جامعة الأول بسطات نسخته الثانية.

وكشفت مصادرنا، أن هذا الاحتفاء يهم تطوير مبادرات بيداغوجية لتعزيز التعلم في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وشكلت الجوائز مجال التأطير في برامج تكنولوجيا المعلومات Digitech Talent. ومواكبة تجويد خدمات تكنولوجيا الاتصال لدى رائد الصناعة المعوماتية Huawei وتشجيع البحث في مجال تطوير الصناعة المعلوماتية عبر تكوينات جديدة تهم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كنا يهدف هذا المنتدى، الذي يجمع بين الفاعلين المؤسساتيين وممثلي القطاعين العام والخاص، وكذلك خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى تسليط الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه هواوي كشركة رائدة في مجال تصنيع المعدات في المغرب، والتي تتميز أيضًا بتوجهاتها القوية نحو اقتصاد رقمي قوي ومتكامل. والتشجيع على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال دعم الأساتذة الباحثين لفتح فصول دراسية لتدريس التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة Big Data.

وفي تصريح لهبة بريس، أكد” الأستاذ الباحث عبدالله جمالي”، عن مدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد-جامعة الحسن الأول، ( أكد) تألق فريقه في قمة “Digtech Ecosystem”، وهي مناسبة تم من خلالها تكريم سبع أساتذة يمثلون كلا من جامعةالحسن الأول، وجامعة الحسن الثاني، وجامعة القاضي عياض، وجامعة عبد المالك السعدي، ويوكود اليوسفية، وجامعة ابن زهر.

وأضاف المتحدث أنه حظي بجائزة ضمن أفضل المكونين السبعة Meilleurs Instructeurs بالمغرب خلال حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم بالمركز الثقافي بمدينة الصويرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث العلمي المتميز قد حضر أشغاله حضور نوعي من: مستشار جلالة الملك، وزراء، رؤساء الجامعات، شركاء حكوميين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى خبراء في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات.

كما تم تكريم الفريق المتميز بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، المكون من الطلبة الآتية أسماؤهم: أيوب لوجة، زهراء الهادي، وزكرياء إزهار، تحت إشراف الأستاذ الدكتور جمالي عبد الله، لفوزهم بالجائزة الأولى على المستوى الوطني في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلوميات والاتصال للسنة الجامعية 2022-2023 في فئة “الحوسبة السحابية”.

وشهدت مراسم توزيع الجوائز حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد أندريه أزولاي، مستشار جلالة الملك ، السيدة سناء زباخ، مديرة التعاون والشراكات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد ديفيد لي، المدير العام لشركة هواوي، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيد عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم الطالبين أيوب لوجا وزكريا إزهار، بفوزهما بالجائزة الأولى باعتبارهما أفضل طالبين سفيرين على المستوى الوطني ل: HUAWEI ICT ACADYMY .

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