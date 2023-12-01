الأمم المتحدة تندد بـ”استئناف قت.ل الأطفال” في غزة

2023-12-01 / 12:54
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أسفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، لانتهاء الهدنة في قطاع غزة منددة بالذين قرروا “استئناف قتل الأطفال”.

وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إدلر لصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من غزة “عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال” مضيفًا: “من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة”.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إنه يأسف لاستئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب جوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة. العودة إلى الأعمال القتالية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

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